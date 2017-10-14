КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации врагов
Зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.
"Мы видели выступление детей и российских девушек в заключение церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим", - сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу по окончании мероприятий МПС.
Он добавил: "Это и есть наши намерения".