События

23:13 14.10.2017

КНДР пообещала уничтожить всех угрожающих процветанию нации врагов

Зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

"Мы видели выступление детей и российских девушек в заключение церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим", - сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу по окончании мероприятий МПС.

Он добавил: "Это и есть наши намерения".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В южнокорейский порт зашла американская ударная атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами

КНДР похитила военные планы Южной Кореи и США - парламентарии в Сеуле

Трамп вновь туманно пригрозил КНДР

Американский самолет-разведчик пролетел вдоль демаркационной линии на Корейском полуострове

Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

США направляют авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи

Трамп обещает разобраться с "неразберихой" в КНДР, по-прежнему не исключает применение вооруженных сил

Глава МИД КНДР: направление северокорейских ракет на США "можно считать уже неизбежностью"

Стратегические бомбардировщики США совершили полет близ КНДР

Тиллерсон заявляет, что ядерное оружие КНДР ведет к большей изоляции страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Дамаск потребовал немедленного вывода турецкой армии из Сирии

В морских водах Эстонии найден финский катер с двумя погибшими мужчинами

Российская полиция задержала и отпустила полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму

Полиция проверяет информацию об оскорбительных надписях на здании в Киеве, где должны открыть мурал Иоанна Павла II

В Киеве начался марш националистов по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА

В центре Киева проходит митинг националистов ко Дню защитника Украины и 75-летию создания УПА, участники готовятся к Маршу Славы

В харьковском парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

В Марше Славы примут участие до 20 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА