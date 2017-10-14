События

23:10 14.10.2017

В морских водах Эстонии найден финский катер с двумя погибшими мужчинами

В морских водах Эстонии, в заливе Мууга (Muuga), в субботу обнаружен катер с двумя мертвыми мужчинами на борту.

Как сообщила пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны, около 10 часов утра служба береговой охраны Эстонии заметила в заливе морское транспортное средство, которое не отвечало на сигналы.

Спасатели обнаружили в катере двух мужчин (1993 и 1986 годов рождения) без признаков жизни. Катер был зарегистрирован в Финляндии.

Как отметил начальник центра береговой охраны Ивар Треффнер (Ivar Treffner), "у найденных мужчин отсутствовали следы насилия, но были обнаружены признаки отравления угарным газом: рубка в момент обнаружения была им полна".

Он отметил, что точную причину гибели установит экспертиза.

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Интерфакс-Украина
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