Российская полиция задержала и отпустила полсотни участников несогласованных пикетов в Крыму

Сотрудники МВД РФ пресекли в субботу в аннексированном Крыму несогласованное с российскими властями публичное мероприятие в форме группового пикетирования, полсотни человек отвезли в отделения полиции, после получения объяснений отпустили их, сообщила пресс-служба ведомства.

"За нарушения требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД", - говорится в пресс-релизе.

Полиция проводит проверку по данному факту "для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях".

Пользователи соцсетей пишут, что 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против проводимых, по их мнению, незаконных действий властей в отношении крымских татар.

Как сообщалось, за последние несколько недель ФСБ России задержала в Крыму крымских татар, по ее версии, последователей запрещенных в России организаций "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир".