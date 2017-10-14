События

18:38 14.10.2017

Марш славы в Киеве следует через Майдан независимости, по данным полиции, в нем участвуют около 13тыс. человек

Марш славы в Киеве следует через Майдан независимости, по данным полиции, в нем участвуют около 13тыс. человек

Марш славы по случаю Дня защитника Украины и 75-й годовщины УПА, в котором по разным оценкам участвует от 13тыс. до 20 тыс. человек, проходит в субботу вечером по центральной части Киева под украинские национальные песни.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша несут партийные флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода". Некоторые участники марша зажгли файеры и факелы. Активисты время от времени скандируют националистические речевки.

Колонну сопровождает большое количество правоохранителей. Перед колонной также следует конный отряд полиции. Движение автотранспорта по маршруту следования "марша славы" перекрыто.

Как сообщили обеспечивающие общественный порядок полицейские, пока никаких нарушений зафиксировано не было. Также правоохранители не зафиксировали случаев попытки проноса на массовую акцию опасных предметов.

По оценкам правоохранителей, в мероприятии принимают участие около 13тыс. человек. Между тем, сами организаторы акции заявляют о 20тыс. участниках.

По состоянию на 18.30 голова колонны уже минула Майдан Независимости, где немногим ранее участники марша почтили минутой молчания павших за независимость Украины.

Завершится шествие на Контрактовой площади.

Медики, сопровождающие марш, сообщили, что к ним пока никто из участников мероприятия за помощью не обращался.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве начался марш националистов по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА

В харьковском парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА

Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

Националисты 14 октября отметят в Киеве 75-летие создания УПА

На кладбище возле Перемышля демонтировали памятник УПА

В Украине проведут кампанию информирования об УПА

Около 5 тыс. человек приняли участие в киевском марше по случаю годовщины создания УПА

Националистические организации провели в центре Киева вече и марш по случаю 74-й годовщины создания УПА

На востоке Польши вандалы разрушили памятник воинам УПА

Порошенко отметил особую роль воинов УПА в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция проверяет информацию об оскорбительных надписях на здании в Киеве, где должны открыть мурал Иоанна Павла II

В центре Киева проходит митинг националистов ко Дню защитника Украины и 75-летию создания УПА, участники готовятся к Маршу Славы

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

В Марше Славы примут участие до 20 тыс. человек

Акции против российских компаний в Украине возобновятся до конца осени – лидер "Нацкорпуса"

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

Украинские пограничники в праздничные дни усиленно охраняют госграницу

В Чугуеве неизвестные повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне

На нужды ВСУ будет предусмотрено почти 84 млрд грн в госбюджете-2018

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА