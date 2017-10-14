Марш славы в Киеве следует через Майдан независимости, по данным полиции, в нем участвуют около 13тыс. человек

Марш славы по случаю Дня защитника Украины и 75-й годовщины УПА, в котором по разным оценкам участвует от 13тыс. до 20 тыс. человек, проходит в субботу вечером по центральной части Киева под украинские национальные песни.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники марша несут партийные флаги "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода". Некоторые участники марша зажгли файеры и факелы. Активисты время от времени скандируют националистические речевки.

Колонну сопровождает большое количество правоохранителей. Перед колонной также следует конный отряд полиции. Движение автотранспорта по маршруту следования "марша славы" перекрыто.

Как сообщили обеспечивающие общественный порядок полицейские, пока никаких нарушений зафиксировано не было. Также правоохранители не зафиксировали случаев попытки проноса на массовую акцию опасных предметов.

По оценкам правоохранителей, в мероприятии принимают участие около 13тыс. человек. Между тем, сами организаторы акции заявляют о 20тыс. участниках.

По состоянию на 18.30 голова колонны уже минула Майдан Независимости, где немногим ранее участники марша почтили минутой молчания павших за независимость Украины.

Завершится шествие на Контрактовой площади.

Медики, сопровождающие марш, сообщили, что к ним пока никто из участников мероприятия за помощью не обращался.