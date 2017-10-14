События

16:36 14.10.2017

В центре Киева проходит митинг националистов ко Дню защитника Украины и 75-летию создания УПА, участники готовятся к Маршу Славы

В центре Киева проходит митинг националистов ко Дню защитника Украины и 75-летию создания УПА, участники готовятся к Маршу Славы

В парке имени Тараса Шевченко в центре Киева в субботу проходит митинг представителей националистических сил, посвященный Дню защитника Украины и 75-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с импровизированной сцены выступают представители ВО "Свобода", партий "Национальный корпус" и "Правый сектор".

В то же время на бульваре Тараса Шевченко уже формируется колонна для Марша Славы. Люди в колонне держат партийные и государственные флаги. По оценкам правоохранителей, в колонне на данный момент около 3 тыс. человек.

Правопорядок в районе парка обеспечивает большое количество правоохранителей. На прилегающих улицах находятся десятки патрульных машин и карет скорой медицинской помощи.

Кроме того, все припаркованные в районе автомобили проверяли взрывотехники.

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