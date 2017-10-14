События

15:38 14.10.2017

В харьковском парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА

Неизвестные ночью облили краской памятник воинам УПА в парке "Молодежный" в Харькове, сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Как видно на фотографиях, которые иллюстрируют сообщение полиции, памятник облит красной краской.

Информация о произошедшем поступила в Киевский отдел полиции около 12.00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.

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Интерфакс-Украина
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