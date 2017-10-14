Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что новая военная техника, передача которой состоялась в Житомирской области, после проверки будет направлена в зону проведения антитеррористической операции или же пополнит резерв.

"Сегодня, когда произойдёт ещё дополнительная передача новых танков, новых БМП, я хотел бы отдельно заявить, чтобы по БМП и по танкам была проведена проверка, установление, приём будет тщательный. И лишь после этого техника направится или в зону АТО, или будет зачислена в состав резерва", - сказал П.Порошенко во время передачи военной техники на полигоне в Житомирской области в субботу.

По словам президента, украинская армия стала одной из сильнейших в Европе. "Это уже одна из сильнейших армий на континенте, хорошо обученная, хорошо вооруженная, с уникальным боевым опытом, демонстрирует, что нам есть чем защитить украинскую землю", - сказал он.

П.Порошенко подчеркнул, что армия демонстрирует, "каким образом добиться освобождения каждого кусочка нашей земли".

Ранее в этот день глава государства заявил, что в Украине впервые с 2014 года приступили к формированию резерва военной техники.