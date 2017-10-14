События

15:09 14.10.2017

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что новая военная техника, передача которой состоялась в Житомирской области, после проверки будет направлена в зону проведения антитеррористической операции или же пополнит резерв.

"Сегодня, когда произойдёт ещё дополнительная передача новых танков, новых БМП, я хотел бы отдельно заявить, чтобы по БМП и по танкам была проведена проверка, установление, приём будет тщательный. И лишь после этого техника направится или в зону АТО, или будет зачислена в состав резерва", - сказал П.Порошенко во время передачи военной техники на полигоне в Житомирской области в субботу.

По словам президента, украинская армия стала одной из сильнейших в Европе. "Это уже одна из сильнейших армий на континенте, хорошо обученная, хорошо вооруженная, с уникальным боевым опытом, демонстрирует, что нам есть чем защитить украинскую землю", - сказал он.

П.Порошенко подчеркнул, что армия демонстрирует, "каким образом добиться освобождения каждого кусочка нашей земли".

Ранее в этот день глава государства заявил, что в Украине впервые с 2014 года приступили к формированию резерва военной техники.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На нужды ВСУ будет предусмотрено почти 84 млрд грн в госбюджете-2018

Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

Порошенко: В 2017 году ВСУ получат более 2300 единиц вооружения и военной техники

Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

В армию поступит 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка – Порошенко

Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

В зоне АТО в пятницу украинские военные 4 раза открывали ответный огонь

Количество обстрелов в зоне АТО с начала года превысило 313 тысяч

Помощница Генсека ООН Мюллер призвала боевиков обеспечить гуманитарный доступ к территориям ОРДЛО

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий получил ранения – штаб

ПОСЛЕДНЕЕ

В харьковском парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

В Марше Славы примут участие до 20 тыс. человек

Акции против российских компаний в Украине возобновятся до конца осени – лидер "Нацкорпуса"

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

Украинские пограничники в праздничные дни усиленно охраняют госграницу

В Чугуеве неизвестные повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне

Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова

Укргидрометцентр сообщил когда ожидается тепло

Матиос заявил, что 150 км участка границы Украины с Венгрией являются частными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА