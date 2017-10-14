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14:24 14.10.2017

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

Германия обсудит вопрос отношений с Турцией на Совете ЕС

ФРГ планирует поднять тему отношений с Турцией на Совете ЕС 19-20 октября, заявила в субботу канцлер страны Ангела Меркель.

«Мы хотим поднять тему Турции, так как есть много случаев, когда бывают люди, которые бывают задержаны неправовым образом, так как мы с большой озабоченностью следим за развитием ситуации», - сказала она в субботу.

«Я бы хотела бы услышать мнения своих коллег, как они видят двухсторонние отношения с Турцией, - подчеркнула Меркель, - и какие выводы мы можем из этого сделать».

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдата бундесвера с турецкой военной базы «Инджирлик». Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснования турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюций, в которых события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующее поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

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