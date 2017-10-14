Украинские пограничники в праздничные дни усиленно охраняют госграницу

Украинские пограничники в праздничные и выходные дни продолжают нести службу га государственной границе в усиленном режиме.

"Госпогранслужба и в период праздников продолжает охранять государственную границу Украины усиленно. В усиленном режиме границу и общественный порядок будут охранять более 1,5 тыс. пограничников", - говорится в сообщении пресс-службы погранведомства в субботу.

Так, выставлены дополнительные пограничные наряды в пунктах пропуска и за их пределами, активно используются служебные собаки. "Линия госграницы прикрыта с помощью средств технического контроля, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Для недопущения проникновения на территорию Украины лиц, которые могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране, существенно усилен пограничный контроль граждан, въезжающих в Украину. Все мероприятия выполняются в полном объеме.

"В настоящее время никаких осложнений, конфликтных ситуаций или скопления автотранспорта на государственной границе не наблюдается", - констатируют в погранведомстве.