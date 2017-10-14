В Чугуеве неизвестные повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне

Полиция ищет неизвестных, которые повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне, установленную в парке Славы в г.Чугуев (Харьковская обл.).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Чугуевский отдел полиции от директора коммунального предприятия.

"Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные облицовочные плитки", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.