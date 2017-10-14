На нужды ВСУ будет предусмотрено почти 84 млрд грн в госбюджете-2018

Финансирование Вооруженных сил Украины будет увеличено с 64,5 млрд грн в текущем году до почти 84 млрд в 2018 году, согласно проекту госбюджета, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

"Если в 2017 году на нужды Вооруженных сил предусмотрено 64,5 млрд грн, то в соответствии с подписанным мной документом (решение СНБО – ИФ) в проекте бюджета на 2018 год сумму планируется увеличить, представьте себе, почти до 84 млрд. И мы сохраняем тот процент – соотношение, чтобы на сектор обороны и безопасности было выделено не менее 5% валового внутреннего продукта", - сказал он в субботу в пгт Озерное Житомирской области, выступая перед военнослужащими ВСУ.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день украинские воины морально и материально мотивированы, вооружены, обучены и подготовлены, а Украина в настоящее время имеет значительно больше возможности для наращивания боевого потенциала.

П.Порошенко добавил, что в субботу Вооруженным силам передают очередную партию из 200 единиц бронетехники, артиллерии, самолетов, зенитно-ракетных комплексов.

Ранее президент Украины на заседании СНБО сообщил, что проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает направление на безопасность и оборону государства 163 млрд грн.