Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

В Украине впервые с 2014 года приступили к формированию резерва военной техники, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Еще одна очень важная деталь относительно резерва. Впервые с 14-го года часть техники, которая сегодня передается Вооруженным силам, а также та, которую меняют, например танки "Булат", будет направлена в состав резерва", - сказал он в субботу в пгт Озерное Житомирской области, выступая перед военнослужащими ВСУ.

Глава государства подчеркнул: "Мы уже формируем резерв, мы уже имеем значительно большие возможности для быстрого наращивания нашего боевого потенциала".