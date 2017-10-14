События

12:20 14.10.2017

Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

В Украине впервые с 2014 года приступили к формированию резерва военной техники, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Еще одна очень важная деталь относительно резерва. Впервые с 14-го года часть техники, которая сегодня передается Вооруженным силам, а также та, которую меняют, например танки "Булат", будет направлена в состав резерва", - сказал он в субботу в пгт Озерное Житомирской области, выступая перед военнослужащими ВСУ.

Глава государства подчеркнул: "Мы уже формируем резерв, мы уже имеем значительно большие возможности для быстрого наращивания нашего боевого потенциала".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На нужды ВСУ будет предусмотрено почти 84 млрд грн в госбюджете-2018

Порошенко: В 2017 году ВСУ получат более 2300 единиц вооружения и военной техники

Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

В армию поступит 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка – Порошенко

Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

Госбюджет-2018 предусматривает не менее 1 млрд грн на строительство общежитий для военнослужащих-контрактников

Порошенко утвердил делегацию Украины для участия в Пленарном заседании Режима контроля за ракетными технологиями

Порошенко открыл после реконструкции "Театр на Подоле" в Киеве

Новый Верховный суд заработает уже в нынешнем году

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами

ПОСЛЕДНЕЕ

В Чугуеве неизвестные повредили мемориальную доску воинам, погибшим во Второй мировой войне

Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова

Укргидрометцентр сообщил когда ожидается тепло

Матиос заявил, что 150 км участка границы Украины с Венгрией являются частными

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детаноции боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

В Харьковской области в праздники подразделения ГСЧС переводят на усиленный режим несения службы

С начала года на пожарах в Украине погибли более одной тысячи человек, почти столько же пострадавших

В Госспецсвязи предупреждают о возможности кибератак в Украине

В зоне АТО в пятницу украинские военные 4 раза открывали ответный огонь

Тарантино поражен скандалом вокруг продюсера Вайнштейна – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА