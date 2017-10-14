Порошенко: В 2017 году ВСУ получат более 2300 единиц вооружения и военной техники

С начала текущего года украинская армия получила около 1300 единиц вооружения и техники, еще более 1 тыс. поступят до конца года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В целом в течение 2017 года Вооруженным силам Украины уже передано около 1300 единиц вооружения и военной техники, более 22 тыс. ракет и других боеприпасов. До конца года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники", - сказал он в субботу в пгт Озерное Житомирской области, выступая перед военнослужащими ВСУ.