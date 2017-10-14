События

11:43 14.10.2017

Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова

Бывшего гражданского мужа Максаковой допросили по делу об убийстве Вороненкова

Следственный комитет России допросил предпринимателя Владимира Тюрина, который проходит свидетелем по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает в субботу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.

"Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины заочно обвиняет в организации этого убийства, заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для того, чтобы желать смерти господину Вороненкову", - пишет издание.

По данным газеты, отвечая на вопросы участников расследования, Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с Марией Максаковой задолго до того, как она стала встречаться с Вороненковым.

Источники "Коммерсанта" отмечают, что в ходе расследования дела об убийстве Вороненкова следственная бригада Главного следственного управления СКР отрабатывает различные версии преступления. "Однако большинство из них, так или иначе, связаны с бизнес-конфликтами экс-депутата, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества", - пишет газета.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в Россию будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы депутата был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находиится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

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