События

11:05 14.10.2017

Укргидрометцентр сообщил когда ожидается тепло

Укргидрометцентр сообщил когда ожидается тепло

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять влажная и относительно теплая воздушная масса.

Пройдут небольшие, в северной части умеренные дожди, лишь на Закарпатье без осадков.

Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°, в восточной части 9-14°.

В Киеве в воскресенье дождь, порывы ветра 15-18 м/с; температура ночью 6-8°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 октября самая высокая температура днем была 22,6 в 1993г., самая низкая ночью -7,8 в 1898г.

В понедельник в Украине без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 13-18°, на Прикарпатье до 21°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

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Интерфакс-Украина
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