Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

Президент Украины Петр Порошенко в день 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА) призывает украинцев не только помнить и чтить историю, но и стремиться к взаимному прощению для мирных отношений с европейскими соседями.

"Сегодня - 75 лет со дня ее (УПА) создания. В то же время дань исторической памяти не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого. Мы помним все величественное, не забывая о тяжелых страницах истории. И всегда следует обращать внимание на мудрый совет Иоанна Павла II - прощать и просить прощения, то есть чувствовать не только свою боль, но и чужую. Это важно для того, чтобы иметь хорошие отношения с европейскими соседями", - сказал глава государства на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в субботу в Киеве.

П.Порошенко напомнил, что во время Второй мировой войны часть украинцев боролась против двух тоталитарных режимов. "Для большинства наших дедов и прадедов война закончилась в мае 45-го. Но не для воинов УПА. Их борьба с коммунистическим тоталитарным режимом продолжалась еще более десяти лет", - добавил он.

Президент также напомнил об акции "Запад", когда за один день "сталинские каратели депортировали из западных областей Украины в Сибирь более 76 тыс. украинцев".

"Гарантировать, что никогда больше не повторятся подобные трагедии, можно только тогда, если у нас есть свое крепкое, сильное, свободное и независимое государство. А для этого нам нужна сильная армия, которую мы с вами создали в течение трех лет и которую сейчас постоянно укрепляем", - подытожил глава государства.

В обращении к украинцам по случаю 75-летия создания УПА П.Порошенко отметил, что эта армия действительно была народной и боролась за "полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков" и для того, чтобы получить Украинское самостоятельное соборное государство.

"Участники национально-освободительного движения признаны нашим государством, а их подвиги будут всегда оставаться примером для грядущих поколений. Память о победах воинов Украинской повстанческой армии вдохновляет современных защитников Украины, которые противостоят российской агрессии, придает им силы и мужества. И мы верим в их победу", - подчеркнул президент.