События

08:10 14.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детаноции боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и детаноции боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро субботы на территории военного склада вблизи г. Калиновка (Винницкая область) очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 14 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - сказано в сводке на сайте ведомства в субботу утром.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 24 тыс. 857 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 589 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 437 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 439 чел. и 277 ед. тех., из них от ГСЧС 184 чел. и 63 ед. тех., Нацполиции - 8 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 39 чел. и 3 пожарных поезда.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области в праздники подразделения ГСЧС переводят на усиленный режим несения службы

С начала года на пожарах в Украине погибли более одной тысячи человек, почти столько же пострадавших

В Киеве построят сеть сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах – КГГА

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На Закарпатье возле госграницы задержаны 12 иностранцев-нелегалов – пограничники

Украина и Кувейт заинтересованы в активизации военно-технического сотрудничества – СНБО

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны – ГСЧС

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Поддерживают ли украинцы медицинскую реформу. Социологическое исследование"

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий получил ранения – штаб

Украинские и белорусские пограничники задержали 47 нарушителей госграницы в местах сбора диких ягод

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

В армию поступит 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка – Порошенко

Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

В Госспецсвязи предупреждают о возможности кибератак в Украине

В зоне АТО в пятницу украинские военные 4 раза открывали ответный огонь

Тарантино поражен скандалом вокруг продюсера Вайнштейна – СМИ

В 70 итальянских городах школьники вышли на демонстрации против образовательной реформы

Гражданство Вануату можно купить за биткойны

Киев расценивает недопуск украинских врачей к задержанному в РФ украинцу Грибу как сознательное нанесение вреда его здоровью

Из Польши выдворили российского историка, заподозренного во враждебной деятельности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА