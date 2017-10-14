События

04:23 14.10.2017

В Харьковской области в праздники подразделения ГСЧС переводят на усиленный режим несения службы

На период празднования Дня защитника Украины подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области переходят на усиленный режим несения службы.

"В общей сложности, до 8 утра 17 октября на круглосуточном боевом дежурстве в подразделениях службы спасения города Харькова и области будут находиться около 500 человек личного состава и 150 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС. Кроме того, спасатели будут обеспечивать контроль за состоянием пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий в период празднования праздника", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в охране общественного порядка в ближайшие дни будут задействованы приданые силы.

Так, в субботу, на площади Защитников Украины возле памятного знака на месте сооружения памятника "Героям АТО" состоятся торжественные мероприятия, в которых, как ожидается, примут участие около 5 тыс.человек. Охрану порядка будут обеспечивать 60 полицейских и 50 военнослужащих Нацгвардии. Обеспечивать порядок возле памятника Ивану Сирко (Бурсацкий спуск), где состоятся торжества по случаю Дня Украинского казачества, будут 50 сотрудников полиции. Кроме того, полицейские совместно с курсантами Харьковского университета воздушных сил будут патрулировать центральную часть города.

В воскресенье возле памятника Шевченко Рух новых сил организовывает встречу с экс-главой Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили. К охране общественного порядка будут привлечены 140 сотрудников полиции.

Кроме того, в тот же день на стадионе "Металлист" пройдет футбольный матч между командами "Металлист-1925" - "Днепр". Ожидается, что его посетят около 10 тыс.болельщиков. Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 370 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии.

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