Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

Президент Украины Петр Порошенко за исключительное мужество и героизм присвоил звание Герой Украины (посмертно) с вручением ордена "Золотая Звезда" 23-летнему командиру разведывательного отделения 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старшему солдату Александру Капушу.

Награду глава государства передал родителям защитника, сообщила пресс-служба президента.

П.Порошенко отметил, что в феврале 2015 во время выполнения боевого задания группа разведчиков, возглавляемая А.Капушем, мужественно обороняла позиции от превосходящих сил противника. В сложный момент боя в группу со стороны боевиков бросили боевую гранату. "Александр прикрыл собой товарища, а сам погиб. Позиции были удержаны", - сказал президент.

Командир разведывательного подразделения Александр Капуш с мая 2014 принимал участие в антитеррористической операции, в том числе в боях за аэропорт "Луганск".