С начала года на пожарах в Украине погибли более одной тысячи человек, почти столько же пострадавших

С начала текущего 2017 года показатель погибших и пострадавших на пожарах в Украине составляет 1172 и 1145 человек соответственно, сообщается на официальном сайте ГСЧС в пятницу.

В частности, в течение суток 11 октября на пожарах в Украине погибли сразу шесть граждан, травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека, а троих удалось спасти. "И это при довольно небольшом количестве возгораний в жилом секторе в тот день - 68 случаев", - отмечают в ведомстве.

На следующий день, 12 октября, на пожарах в быту погибли пять человек и двое пострадали.

"Основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. Курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, легкодоступных для детей, также многочисленны случаи, когда малолетние дети остаются дома наедине со включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, статистика также свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, оказавшиеся в сложных жизненных условиях.