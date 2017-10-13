События

19:06 13.10.2017

В Госспецсвязи предупреждают о возможности кибератак в Украине

В Госспецсвязи предупреждают о возможности кибератак в Украине

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о возможности кибератак на информационные ресурсы Украины в период с 13 по 17 октября 2017 года.

Как сообщается в пятницу на сайте CERT-UA, существует вероятность, что отдельные признаки кибератаки могут совпадать с соответствующими признаками вредного воздействия компьютерного вируса Petya-A, который атаковал информационные ресурсы ряда стран, начиная с 26 июня 201 года.

"Просим владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, рядовых интернет-пользователей соблюдать требования кибербезопасности, в частности рекомендациям по защите компьютерных систем от вируса Petya Ransomware (http://cert.gov.ua/pdf/recomendations.pdf)", - сказано в сообщении.

На сайте CERT-UA также содержатся рекомендации по снижению указанных рисков и предупреждению повторного поражения вирусом.

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