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19:00 13.10.2017

В зоне АТО в пятницу украинские военные 4 раза открывали ответный огонь

В зоне АТО в пятницу украинские военные 4 раза открывали ответный огонь

 В зоне АТО с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы в результате провокаций боевиков потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе АТО.

"В районе проведения АТО с начала суток противник несколько активизировал вооруженные провокации на Приморском направлении. Вдоль линии разграничения с полночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 4 отразились в районе Мариуполя", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По информации штаба, утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов 2 раза открывали огонь по позициям сил АТО возле Водяного, а также около 10 утра обстреливали окрестности Широкино. Стрелковое оружие боевики применяли на подступах к Марьинке.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования с пехотного вооружения обстреливал опорные пункты ВСУ у Крымского и Новоалександровки.

На донецком направлении боевики из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции ВСУ возле Песков, и один раз - защитники опытно.

"Во время 4 обстрелов силы АТО открывали огонь, заставляя врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет", - сказано в сводке.

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