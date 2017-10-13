Тарантино поражен скандалом вокруг продюсера Вайнштейна – СМИ

Голливудский режиссер Квентин Тарантино ошеломлен скандальной ситуацией, сложившейся вокруг одного из самых влиятельных продюсеров Харви Вайнштейна, с которым он дружил и тесно сотрудничал, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на заявление режиссера.

Слова К.Тарантино в "Твиттере" приводит актриса Эмбер Тэмблин, которую, как она утверждает, попросил об этом сам режиссер накануне вечером.

"За последнюю неделю я ошеломлен, а мое сердце разбито после тех откровений, которые стали известны Харви Вайнштейне, который был моим другом последние 25 лет", - говорится в заявлении режиссера.

Киностудия Х.Вайнштейна выпускала все культовые фильмы Квентина Тарантино с 1994 года: "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка".

"Мне нужно еще несколько дней, чтобы справиться с болью, эмоциями, гневом и воспоминаниями, после чего я официально выступлю на публике", - подчеркнул К.Тарантино.

На прошлой неделе "Нью-Йорк таймс" опубликовала статью, в которой утверждалось со ссылкой, что Х.Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе, Эшли Джадд и Роуз МакГоун, а также других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

Среди актрис, которые заявили, что знали, или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Х.Вайнштейна, Люсия Эванс, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркет.

Ранее на этой неделе обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании объявили, что продюсер не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование. Супруга Х.Вайнштейна дизайнер Джорджина Чапмен объявила, что расстается с ним.

Британская академия кино и телевидения BAFTA приостановила членство Х.Вайнштейна.