События

18:38 13.10.2017

В 70 итальянских городах школьники вышли на демонстрации против образовательной реформы

- В Италии ученики старших классов вышли на акции протеста против образовательной реформы, которая призвана ввести производственную практику в последние три года обучения, пишет в пятницу "Стампа".

Правительство экс-премьера Италии Маттео Ренци одобрило реформу "Удобная школа", в рамках которой вводится практика, в июле 2015 года, она вступила в силу в текущем учебном году.

Ассоциации учащихся считают, что такая практика не дает им надлежащего образовательного опыта. Также школьники хотят, чтобы правительство прописало нормы, определяющие статус участников производственной практики и свод правил для компаний, которые участвуют в этой программе.

По данным агентства АНСА, учащиеся вышли на улицы с плакатами: "Мы школьники, а не рабочие" и "Нет бесплатной эксплуатации".

Протесты проходят, в частности, в Риме и в Милане. В Милане студенты в капюшонах забросали яйцами и помидорами один из ресторанов McDonald's, подписавший с министерством образования Италии договор о практике для школьников.

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