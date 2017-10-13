Киев расценивает недопуск украинских врачей к задержанному в РФ украинцу Грибу как сознательное нанесение вреда его здоровью

Министерство иностранных дел Украины расценивает недопуск украинских врачей к содержащемуся в российском СИЗО украинцу Павлу Грибу как сознательное нанесение вреда его здоровью.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года", - сказано в заявлении МИД Украины, которое в пятницу распространила пресс-служба ведомства.

Киев подчеркивает, что Россия проигнорировала все обращения украинской стороны в представительство МИД РФ в г.Краснодар, Уполномоченного по правам человека по Краснодарскому краю, Управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к незаконно удерживаемому гражданину Украины П.Гриба.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью П.Гриба", - сказано в заявлении.

МИД Украины призывает международное сообщество и правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем П.Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения.