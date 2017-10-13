События

18:13 13.10.2017

Из Польши выдворили российского историка, заподозренного во враждебной деятельности

Из Польши выдворили российского историка, заподозренного во враждебной деятельности

 Польские власти заявили, что были вынуждены выдворить с территории страны российского историка, так как пришли к выводу, что он мог действовать против интересов Варшавы, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Оно приводит слова представителя служб госбезопасности Польши, сообщившего, что российский историк, которого он назвал "Дмитрием К.", использовал свои связи среди местных ученых и журналистов, чтобы дискредитировать польские власти и подорвать взаимодействие страны с Украиной.

Отмечается, что преподававший в учебном заведении в Пултуске россиянин не сообщал о связях с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).

Как сообщил руководитель центра по связям с общественностью и СМИ РИСИ Игорь Пшеничников сайту телеканала "Звезда", российский ученый, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Карнаухов экстренно выдворен с территории Польши.

Как отмечает издание со ссылкой на представителя РИСИ, ученый с 2013 по 2016 годы сотрудничал с РИСИ по гражданско-правовому договору, в это же время Д.Карнаухов жил и преподавал в Польше.

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