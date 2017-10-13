События

16:39 13.10.2017

В акциях под Радой 17 октября ожидается участие до 15 тысяч человек

В акциях под Радой 17 октября ожидается участие до 15 тысяч человек

 В массовых акциях протеста под Верховной Радой Украины во вторник, 17 октября, ожидается участие до 15 тысяч человек, в связи с распространением листовок с радикальными призывами полиция просит придерживаться мирного формата протеста.

"На 17 октября у нас есть заявка от "Руха новых сил" на проведение акции под Верховной Радой. Есть еще и другие заявки, не все они еще сформированы. Заявлено 10-15 тысяч человек. Такое количество людей и ожидаем", - рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он подчеркнул, что полиция усиливает меры безопасности в связи с тем, что акция, как ожидается, будет массовой, к тому же распространяются призывы к радикальным действиям. "Лозунги достаточно радикальные, призывы радикальные. Распространяются различные листовки. Мы должны быть внимательны, поэтому усилим меры безопасности, установим рамки, также будет проводится поверхностная проверка", - рассказал А.Крищенко.

По его словам, также есть информация, что на протест под парламентом приедут люди из других регионов страны.

"Мы призываем соблюдать порядок, не поддаваться на провокации, не совершать противозаконных действий. В обеспечении правопорядка будут задействованы около 3,5 тысяч правоохранителей", - проинформировал начальник главка.

Он уточнил, что пока заявки поданы на проведение акции только 17 октября, но, возможно, она продлится не один день.

"Наша задача – дать право людям выразить свою позицию, реализовать право на мирный протест. Пока он, этот протест, будет проводиться законным способом – будет безопасно", - добавил руководитель полиции Киева.

По словам А.Крищенко, правоохранители всегда учитывают тот факт, что на массовых мероприятиях могут быть провокаторы, а также возможны террористические проявления, в связи с этим координируется силы и средства полиции для недопущения инцидентов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Около 13 тыс. правоохранителей будут задействованы во время массовых акций в Украине 14-16 октября

В городах Испании проходят демонстрации с призывом начать диалог о судьбе Каталонии

Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

В зале Рады бросили дымовую шашку

В событиях под Радой и на Институтской в Киеве в четверг никто не пострадал

Протестующие бросили дымовые шашки в сторону здания Рады

Около 300 активистов "Национального корпуса" под Радой протестуют против принятия закона о восстановлении суверенитета над Донбассом

В Раде зарегистрирован законопроект о реинтеграции Донбасса

Правительство предлагает Раде принять законопроект о "молчаливом согласии" при регистрации налоговых накладных

Журналисты бастуют в Греции, страна на сутки осталась без новостей

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев расценивает недопуск украинских врачей к задержанному в РФ украинцу Грибу как сознательное нанесение вреда его здоровью

Из Польши выдворили российского историка, заподозренного во враждебной деятельности

Всеукраинский совет церквей обратится к главам мировых конфессий с просьбой о содействии в освобождении заложников

Бывший первый замгенпрокурора Кузьмин и директор ГП "Пуща-Водица" уведомлены о подозрении в захвате земли комплекса

Материалы дела Иванющенко направлены на новое судебное рассмотрение

Снайпер боевиков ранил украинского пограничника на КПВВ "Марьинка"

В школах Хмельницкого прекращают изучать русский язык, заявляет мэр

Руководство "Л/ДНР" отказалось от встречи - Хуг

НАБУ расследует дело по факту декларирования недостоверной информации министром Омеляном

Количество обстрелов в зоне АТО с начала года превысило 313 тысяч

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА