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13:13 13.10.2017

Помощница Генсека ООН Мюллер призвала боевиков обеспечить гуманитарный доступ к территориям ОРДЛО

 Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер в Донецке провела встречи с контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей представителями "ДНР" и "ЛНР" и призвала их обеспечивать гуманитарный доступ.

"На встречах с де-факто властями в Донецке она (У.Миллер - ИФ) призвала соблюдать обеспечение гуманитарного доступа ко всем территориям на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы представительства ООН в Украине, обнародованном в пятницу.

У.Мюллер также провела встречу с замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, с которым обсудила проблемы переселенцев, в частности предоставление им услуг и выплат.

"Люди на востоке Украины платят слишком высокую цену за политическую неспособность достичь окончательного прекращения огня", - цитируют слова У.Мюллер в пресс-службе.

Также на встречах с местными властями Донецкой и Луганской областей она подчеркнула необходимость активизации сотрудничества, направленного на гармонизацию гуманитарной помощи и усилий по развитию региона.

Кроме того, У.Мюллер по итогам визита в Украину призвала к защите гражданского населения и подчеркнула потребность в финансировании гуманитарной помощи для людей на востоке Украины в зимний период.

"Она подчеркнула острую потребность в гуманитарном финансировании для преодоления трудной ситуации, с которой сталкиваются миллионы гражданских лиц зимой", - проинформировали в пресс-службе.

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