Генпрокуратура вызвала на допросы в качестве подозреваемых Януковича, Захарченко и Корячка на 17 октября

Генеральная прокуратура Украины вызывает во вторник, 17 октября, на допрос в качестве подозреваемого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующая повестка на допрос опубликована в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры.

"Янукович Виктор Федорович, 1950 г. р в соответствии с требованиями ст. 133 и 135 УПК, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11.30 в каб № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18… для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416, в частности, для допроса как подозреваемого", - говорится в опубликованной информации.

Кроме того, в рамках расследования этого же уголовного производства вызван на допрос в качестве подозреваемого экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, ему следует явиться на допрос 17 октября в 09.30 по аналогичному адресу.

Аналогичный вызов на допрос адресован и экс-руководителю милиции Киева Валерию Коряку, ему следует явиться к следователю 17 октября в 10.30.