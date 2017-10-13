В южнокорейский порт зашла американская ударная атомная подлодка, оснащенная крылатыми ракетами

Ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк", в пятницу зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщило командование американскими военно-морскими силами в Южной Корее.

Южнокорейские СМИ отмечают, что подлодка "Мичиган" может наносить высокоточные ракетные удары по ключевым целям на всей территории КНДР.

Ожидается, что "Мичиган" примет участие в начинающихся 16 октября совместных учениях кораблей ВМС США и республики Корея, которые будут проходить вблизи Корейского полуострова.

Как сообщалось, в четверг в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк".