События

11:49 13.10.2017

СБУ сняла запрет на въезд в Украину двум испанским журналистам-фрилансерам

СБУ сняла запрет на въезд в Украину двум испанским журналистам-фрилансерам

 Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре, которые ранее были выдворены из-за антиукраинской деятельности.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд на Украину испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре", - написала спикер СБ Украины Елена Гитлянская в пятницу в своей странице в соцсети Фейсбук по итогам прошедшего ранее заседания Совета по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в администрации президента Украины.

При этом она подчеркнула, что "при наличии законных оснований, угрозе национальной безопасности Служба и в дальнейшем будет предпринимать такие ограничительные меры, в том числе, и в отношении журналистов".

"Необходимо осознавать, что против Украины уже четвертый год ведется информационная война, для этого задействуются огромные финансовые и человеческие ресурсы. Легко спрогнозировать, что антиукраинская кампания России и в дальнейшем будет становится более агрессивной, и мы будем на это соответствующим образом реагировать", - добавила спикер СБУ.

Как сообщалось, 29 августа стало известно, что СБУ запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в Украину до 2020 года за антиукраинскую деятельность. "Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", – пояснила спикер СБУ Елена Гитлянская.

В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.

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Интерфакс-Украина
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