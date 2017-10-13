Число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 50 человек

Число погибших в результате наводнений и схода оползней в центральной и северной части Вьетнама выросло до 54 человек, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой местные власти.

По последним данным, еще почти 40 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски пропавших.

Наводнения нанесли значительный ущерб автомобильным дорогам региона. Разрушены и повреждены более 1 тыс. жилых домов.

Тропический шторм обрушился на центральную и северную часть Вьетнама в минувший вторник. Он принес сильные ливни, которые вызвали наводнения и сход оползней.