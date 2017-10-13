События

09:55 13.10.2017

Число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 50 человек

Число жертв наводнений во Вьетнаме превысило 50 человек

Число погибших в результате наводнений и схода оползней в центральной и северной части Вьетнама выросло до 54 человек, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой местные власти.

По последним данным, еще почти 40 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели ведут поиски пропавших.

Наводнения нанесли значительный ущерб автомобильным дорогам региона. Разрушены и повреждены более 1 тыс. жилых домов.

Тропический шторм обрушился на центральную и северную часть Вьетнама в минувший вторник. Он принес сильные ливни, которые вызвали наводнения и сход оползней.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

От урагана "Харви" и наводнения в США пострадали 100 тыс. домов

Не менее 700 человек стали жертвами наводнений в Южной Азии

Не менее 15 человек погибли в результате наводнений на юге Китая

Вода в карпатских реках поднимется в пятницу из-за осадков, есть угроза схождения сели

Жертвами наводнений на Шри-Ланке стали более 160 человек

Не менее 17 человек стали жертвами наводнений в Иране

Харьковчанин организовал канал переправки нелегальной миграции граждан Вьетнама из РФ в Украину – Госпогранслужба

В ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в реках Западной Украины и лавинная опасность в Карпатах

Подтопленными на Закарпатье остаются более 75 гектаров

ГСЧС предупреждает о риске подтопления талыми водами участков в Закарпатской и Львовской областях

ПОСЛЕДНЕЕ

На следующем этапе контракта по С-400 возможно начало совместного производства этих систем Турцией и РФ - Эрдоган

Правоохранители задержали вероятных исполнителей покушения на первого зампреда Одесского облсовета

Власти Ирака выдвинули условия Курдистану для начала диалога, в т.ч. контроль за экспортом нефти

В Киеве построят сеть сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах – КГГА

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

На Закарпатье возле госграницы задержаны 12 иностранцев-нелегалов – пограничники

Украина и Кувейт заинтересованы в активизации военно-технического сотрудничества – СНБО

В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны – ГСЧС

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Поддерживают ли украинцы медицинскую реформу. Социологическое исследование"

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего один военнослужащий получил ранения – штаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА