В Киеве построят сеть сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах – КГГА

В Киеве на наземных пешеходных переходах построят сеть сенсорного освещения, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В столице построят сеть сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах для обеспечения комфортности световой среды и улучшение условий благоустройства Киева. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Отмечается, что новые сети наружного освещения с датчиками движения построят на нерегулируемых пешеходных переходах, благодаря чему значительно снизится количество аварийных случаев и пострадавших пешеходов.

Сеть сенсорного освещения установят в рамках реализации проекта "Сенсорное освещения 29 пешеходных переходов" Общественного бюджета города Киева. Это станет еще одним этапом обновления инфраструктуры столицы. На реализацию проекта предусмотрено 997,5 тыс. грн.

На период строительства сетей сенсорного освещения на наземных пешеходных переходах будет изменена схема организации дорожного движения, о чем будет сообщено дополнительно.