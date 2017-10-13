События

08:21 13.10.2017

На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

        Состоянием на утро пятницы на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "По состоянию на 7.00 13 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", – говорится в сводке на сайте ведомства в пятницу утром.

      Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины Украины (89 чел. и 33 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-км зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 23,657 тыс. га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 494 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 435 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

      К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 454 чел. и 283 ед. тех., из них от ГСЧС – 199 чел. и 69 ед. тех., Нацполиции – 8 чел. и 4 ед. тех., Вооруженных сил Украины – 1 тыс. 34 чел. и 187 ед. тех., СБУ – 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" – 39 чел. и 3 пожарных поезда.

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