События

07:52 13.10.2017

На Закарпатье возле госграницы задержаны 12 иностранцев-нелегалов – пограничники

        Украинские пограничники в Закарпатской области задержали 12 иностранцев, которые намеревались незаконно пересечь госграницу, сообщили в пресс-службе Госпогранслубы.

      В рамках проведения совместной специальной операции "Граница-2017" пограничники Чопского отряда задержали 12 незаконных мигрантов из Йемена, Судана и Вьетнама.

      "Сегодня ночью сотрудники пограничного ведомства совместно с офицерами оперативно-розыскного отдела задержали 6 граждан Йемена и одного суданца вблизи государственной границы. По словам задержанных, они прибыли из дальних краев в приграничье, чтобы в дальнейшем попасть в страны Европейского Союза в поисках работы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

      Кроме того, в среду вечером пограничники Чопского отряда также задержали 5 незаконных мигрантов.

      В информации уточняется, что получив информацию о возможном появлении вблизи границы группы нелегалов, правоохранители усилили меры по охране и выдвинулись в село Полянская Гута Перечинского района. Вскоре, совместная межведомственная группа пограничников, оперативников Западного регионального управления ГПСУ, сотрудников Нацполиции и СБУ задержали 5 граждан Вьетнама, среди которых было 4 женщины. Они намеревались незаконно попасть на территорию Словакии.

      Все правонарушители доставлены в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. Задержанные будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Нарушение или попытка нарушения государственной границы".

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