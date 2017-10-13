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07:24 13.10.2017

Украина и Кувейт заинтересованы в активизации военно-технического сотрудничества – СНБО

        Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский провел встречу с послом Государства Кувейт в Украине доктором Рашидом Аль-Адвани, во время которой обговорили активизацию военно-технического сотрудничества, сообщили в СНБО.

      Во время встречи стороны выразили заинтересованность в активизации военно-технического двустороннего сотрудничества.

      "Считаю, что нынешний уровень сотрудничества между нашими странами в сфере ОПК требует существенного расширения. Особенно хочу подчеркнуть важность активизировать совместные усилия, чтобы выйти на проекты с практической составляющей. Уверен, что оборонный потенциал Украины может стать основой взаимовыгодного и долгосрочного партнерства", - цитируют А. Гладковского в пресс-службе Совета в четверг.

      В информации подчеркивается, что стороны обсудили возможности украинского ОПК, сотрудничество в авиационной сфере, бронетанковой, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

      Кроме этого, один из руководителей компании-спецэкспортера Украины, который также принял участие во встрече, заверил посла в готовности оказать помощь в организации и проведении демонстрации военной техники украинского производства на территории Государства Кувейт.

      "Уверен, что Украина и Кувейт могут результативно сотрудничать в сфере ВТС, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению национальной безопасности наших государств", - добавил А. Гладковский.

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