В Киеве обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Днепровском районе украинской столицы во время земельных работ был обнаружен и обезврежен снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Киеве

"11 октября, в Днепровском районе на ул. Регенараторная, 4 на строительстве во время проведения земляных работ обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм в количестве 1 единица времен Второй мировой войны", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала года на территории г.Киева было изъято и уничтожено 892 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В ГСЧС напомнили, что в случае нахождения взрывоопасных предметов следует непосредственно обращаться к спасателям.

"Уважаемые киевляне и гости города! Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве предупреждает, что при выявлении упоминаний времен прошлых войн следует быть крайне осторожными. Первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 101 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, и не передвигать, и не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет", отметили спасатели.