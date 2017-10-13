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07:00 13.10.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Поддерживают ли украинцы медицинскую реформу. Социологическое исследование"

В пятницу, 13 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция "Поддерживают ли украинцы медицинскую реформу. Социологическое исследование". Участники: Павло Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины, Александр Чашковский, руководитель отдела аналитики компании SOCIS, Леся Литвинова, глава общественного совета Министерства здравоохранения Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Телефон для справок:  (097) 232-47-21 (Анна).

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