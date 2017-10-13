В Станично-Луганском районе правоохранители обнаружили останки боевиков

Сотрудники отдела поисковой работы Вооруженных сил Украины обнаружили в районе с.Тёплое Станично-Луганского района Луганской области под 2-х метровым слоем земли останки 6-ти неизвестных, одетых в камуфлированную форму, информирует пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"По предварительным данным установлено, что обнаруженные лица вероятно представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО, который дислоцировался в Станично-Луганском районе Луганской области", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).