События

01:40 13.10.2017

В штабе АТО подтвердили участие транспорта ВСУ в ДТП с автомобилем ОБСЕ на Донетчине

        В штабе антитеррористической операции подтвердили участие автомобиля Вооруженных сил Украины в ДТП с авто Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ днем в четверг на трассе в Донецкой области.

      В пресс-центре штаба АТО информируют, что в четверг, 12 октября, в средствах массовой информации была опубликована информация о дорожно-транспортном происшествии, которое состоялось около 12:00 на автодороге между населенными пунктами Орловка и Уманское между патрульным автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и якобы автомобилем Вооруженных сил Украины.

      "Во время встречного разъезда на автодороге н.п. Орловка - н.п. Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг вечером.

      Подчеркивается, что в результате ДТП никто не пострадал.

      Также, по предварительной информации участники инцидента претензий друг к другу не имеют.

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