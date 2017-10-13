В штабе АТО подтвердили участие транспорта ВСУ в ДТП с автомобилем ОБСЕ на Донетчине

В штабе антитеррористической операции подтвердили участие автомобиля Вооруженных сил Украины в ДТП с авто Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ днем в четверг на трассе в Донецкой области.

В пресс-центре штаба АТО информируют, что в четверг, 12 октября, в средствах массовой информации была опубликована информация о дорожно-транспортном происшествии, которое состоялось около 12:00 на автодороге между населенными пунктами Орловка и Уманское между патрульным автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и якобы автомобилем Вооруженных сил Украины.

"Во время встречного разъезда на автодороге н.п. Орловка - н.п. Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг вечером.

Подчеркивается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Также, по предварительной информации участники инцидента претензий друг к другу не имеют.