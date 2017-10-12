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23:58 12.10.2017

Климкин посетил Будапешт, где разъяснил содержание украинской образовательной реформы – МИД

Климкин посетил Будапешт, где разъяснил содержание украинской образовательной реформы – МИД

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществил визит в Венгрию, где разъяснил содержание украинской образовательной реформы и поблагодарил Будапешт за предоставленную ранее помощь, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

   "В рамках переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром внешней экономики и иностранных дел Петером Сийярто основное внимание было уделено вопросу нового Закона Украины "Об образовании", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой МИД в четверг вечером.

   Венгерской стороне было подробно разъяснено содержание образовательной реформы и представлены аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства. П.Климкин отметил, что документ полностью соответствует международным стандартам, Украина передала образовательный закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, чтобы снять любые беспокойства.

   "Готовность к диалогу в процессе имплементации образовательной реформы в Украине и начала консультации по конкретным вопросам, связанным с языком образования венгерского национального меньшинства - путь к пониманию. В связи с этим подтвержден визит министра человеческих ресурсов Золтана Балога в Украину 19 октября", отмечено в сообщении.

   П.Климкин обратился с просьбой о дальнейшей поддержке в противодействии российской агрессии, восстановлении мира и территориальной целостности Украины, поблагодарив за помощь, которая предоставляется для лечения раненых военных, оздоровлении детей из семей участников АТО, гуманитарную помощь.

   Кроме того, были обсуждены вопросы украинско-венгерского торгово-экономического сотрудничества.

   Министр П.Климкин встретился с сопредседателем партии "Политика может быть другой", главой парламентской фракции партии Б.Сел, активом украинской общины в Венгрии, выступил на центральном венгерском телеканале "М1" и дал интервью венгерскому телеканалу "Гир ТВ".

   В ходе визита министр вместе с представителями украинской общины положил венки к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

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