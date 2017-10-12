На Черниговщине прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более $2 млн – ГПУ

В Черниговской области выявлена и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС с оборотом более $2 млн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах. По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, $1 млн 678 тыс, 117 тыс евро, 3,4 кг золота", – написала она на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

В сообщении уточняется, что благодаря скоординированным прокуратурой Черниговской области мерам сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы 12 октября 2017 выявлена и прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в формировании незаконного налогового кредита по НДС на территории Черниговской и Киевской областей.

"Для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", добавила Л.Сарган.

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

Обыски продолжаются.