Адвокат Маркива в ходе визита в Украину собрал свидетельства, которые помогут доказать невиновность его подзащитного в итальянском суде

Адвокат арестованного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива Раффаелле Делла Валле (Raffaelle Della Valle) в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, Р.Делла Валле во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым сообщил, что лично посетил место происшествия в Славянске (Донецкой области), где ему показали, где именно располагались позиции батальона Нацгвардии им.Кульчицкого на горе Карачун, а также место, где погибли журналисты.

Адвокат также сумел собрать ценные показания военнослужащих НГУ, которые в то время находились на позициях вместе с ВМаркивым.

"Я с самого начала был уверен в том, что Виталий не виноват, а теперь, возвращаясь в Милан, я еще больше убежден, что нам удастся опровергнуть необоснованные обвинения против моего подзащитного", - заявил адвокат.

Он выразил уверенность, что собранная во время этого путешествия и должным образом задокументированная доказательная база будет приобщена к другим показаниям в рамках предварительного расследования, которое подходит к концу и вскоре начнется судебное слушание дела.

"Я убежден, что Виталий вскоре будет на свободе и сможет вернуться в Украину", - отметил Р.Делла Валле.

В свою очередь А.Аваков поблагодарил за визит адвоката в Украину с целью сбора дополнительных показаний, чтобы доказать невиновность В.Маркива во время судебного рассмотрения дела.

"МВД готово к плодотворному сотрудничеству со следствием. И мы не оставим нашего солдата", - сказал министр.

А.Аваков отметил, что собранные адвокатом доказательства подтверждают необоснованность обвинения.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года в Италии был задержан украинский военнослужащий В.Маркив по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.

4 июля состоялось заседание суда по его делу, однако, как сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения. В это же день сотрудники Генерального консульства Украины в Милане посетили В.Маркива в учреждении содержания.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что украинскую сторону не пустили в зал на заседание суда в Италии 4 июля. По информации МВД, В.Маркиву должны были назначить нового адвоката, необходимо было некоторое время для допуска защитника к делу.

По информации СМИ, прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянский фотожурналист А.Роккелли был убит, находясь на неподконтрольной украинским властям на тот момент территории между позициями вооруженных формирований и террористических группировок. При этом он посетил т.н. "серую зону" без согласования с официальной властью Украины. Замгенпрокурора рассказал, что украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели А.Роккелли. При этом украинская сторона не получала от итальянских правоохранителей ходатайств о международной правовой помощи в деле об убийстве А.Роккелли. Генеральная прокуратура также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива, который уехал в Италию во время планового отпуска.

Адвокат В.Маркива Р.Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области.

Как сообщают СМИ со ссылкой на адвоката украинского военного, рассмотрение судебного дела В.Маркива продолжится в сентябре.