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19:31 12.10.2017

Замглавы миссии ОБСЕ Хуг в пятницу совершит поездку на юг Донецкой области

Замглавы миссии ОБСЕ Хуг в пятницу совершит поездку на юг Донецкой области

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг намерен в пятницу 13 октября посетить юг Донецкой области.

"Завтра я планирую посетить юг Донецкой области и вечером планирую быть в Мариуполе. Одна из целей визита - напомнить сторонам конфликта, что приближается зима, и необходимо создать условия для мирных жителей, подготовить объекты инфраструктуры", - сказал А.Хуг на пресс-конференции в четверг.

Он также заявил о необходимости проведения разминирования до наступления зимы. "Разминирование в мерзлой земле будет провести невозможно", - отметил А.Хуг.

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