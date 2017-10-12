Замглавы миссии ОБСЕ Хуг в пятницу совершит поездку на юг Донецкой области

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг намерен в пятницу 13 октября посетить юг Донецкой области.

"Завтра я планирую посетить юг Донецкой области и вечером планирую быть в Мариуполе. Одна из целей визита - напомнить сторонам конфликта, что приближается зима, и необходимо создать условия для мирных жителей, подготовить объекты инфраструктуры", - сказал А.Хуг на пресс-конференции в четверг.

Он также заявил о необходимости проведения разминирования до наступления зимы. "Разминирование в мерзлой земле будет провести невозможно", - отметил А.Хуг.