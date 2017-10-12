Обстановка в районе АТО в четверг вновь обострилась, у Крымского был ранен боец ВСУ

В четверг в районе проведения АТО на востоке Украины вновь отмечается обострение обстановки ввиду 9 обстрелов боевиками украинских позиций с полуночи, в результате чего пулевое ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, у Крымского, вследствие огневого противостояния с применением стрелкового оружия около 2 ночи получил пулевое ранение один украинский военный. Пострадавший сразу был госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

На Донецком направлении боевики осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ. В частности, ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по укреплениям сил АТО вблизи Майорска, Песок, Луганского и Невельского. Из этого же оружия боевики днем дважды обстреляли украинских военных у Авдеевки.

На Приморском направлении зафиксирована одна вооруженная провокация боевиков: утром из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт близ Талаковки. "Наши бойцы огнем из пулемета заставили врага соблюдать режим тишины", - сообщили в пресс-центре штаба АТО.