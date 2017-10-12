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18:40 12.10.2017

Кива инициирует аудиторскую проверку финансовой деятельности УТОГ

Кива инициирует аудиторскую проверку финансовой деятельности УТОГ

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что финансовая деятельность правления УТОГ (Украинского общества глухих) должна получить комплексную аудиторскую оценку.

Как сообщила в четверг пресс-служба И.Кивы, об этом он заявил во время своего визита в Одессу.

"Пришло время остановить многомиллионные потоки денег, которые руководство УТОГ незаконно получает от продажи и сдачи в аренду имущества, принадлежащего людям с проблемами слуха. Сегодня в аренду сдают целые предприятия. Мы инициируем полный аудит их финансовой деятельности ", - подчеркнул И.Кива.

Политик добавил, что проблемы финансового характера есть абсолютно во всех областных организациях УТОГ, и ситуация в Одессе не единична.

"Херсон, Одесса, Житомир ... везде мы видим нарушения. И с этим нужно что-то делать. Мы создали Всеукраинский независимый профсоюз людей с инвалидностью и передали его в управление членам УТОГ. Сегодня у них появился реальный механизм для защиты своих прав и интересов. Я вижу, что нас пытаются дискредитировать, называя рейдерами или ещё кем-то. Это страх потерять место у кормушки. Я знаю, что во многих схемах есть интерес даже народных депутатов, и мы понимаем, с чем нам предстоит бороться. Мы не остановимся и дойдём до конца", - сказал И.Кива.

Кроме того, глава СПУ добавил, что сегодня также необходимо проверить в целом как тратятся деньги, выделяемые на социальные проекты для инвалидов.

"Мы требуем от правоохранительных органов, от Генпрокуратуры немедленно провести проверки. Пора перекрыть схемы обогащения отдельных лиц. Речь идет о десятках миллионов гривен ", - заявил И.Кива.

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