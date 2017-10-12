Кива инициирует аудиторскую проверку финансовой деятельности УТОГ

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что финансовая деятельность правления УТОГ (Украинского общества глухих) должна получить комплексную аудиторскую оценку.

Как сообщила в четверг пресс-служба И.Кивы, об этом он заявил во время своего визита в Одессу.

"Пришло время остановить многомиллионные потоки денег, которые руководство УТОГ незаконно получает от продажи и сдачи в аренду имущества, принадлежащего людям с проблемами слуха. Сегодня в аренду сдают целые предприятия. Мы инициируем полный аудит их финансовой деятельности ", - подчеркнул И.Кива.

Политик добавил, что проблемы финансового характера есть абсолютно во всех областных организациях УТОГ, и ситуация в Одессе не единична.

"Херсон, Одесса, Житомир ... везде мы видим нарушения. И с этим нужно что-то делать. Мы создали Всеукраинский независимый профсоюз людей с инвалидностью и передали его в управление членам УТОГ. Сегодня у них появился реальный механизм для защиты своих прав и интересов. Я вижу, что нас пытаются дискредитировать, называя рейдерами или ещё кем-то. Это страх потерять место у кормушки. Я знаю, что во многих схемах есть интерес даже народных депутатов, и мы понимаем, с чем нам предстоит бороться. Мы не остановимся и дойдём до конца", - сказал И.Кива.

Кроме того, глава СПУ добавил, что сегодня также необходимо проверить в целом как тратятся деньги, выделяемые на социальные проекты для инвалидов.

"Мы требуем от правоохранительных органов, от Генпрокуратуры немедленно провести проверки. Пора перекрыть схемы обогащения отдельных лиц. Речь идет о десятках миллионов гривен ", - заявил И.Кива.