ГПУ провела обыски в здании НКЦБФР

Генеральная прокуратура Украины провела обыски в помещениях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому ринку (НКЦБФР).

"В помещениях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому ринку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследование дела. Комиссия способствует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения", - сообщает НКЦБФР в четверг на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В сообщении отмечается, что относительно работников Нацкомиссии никаких нештатных ситуаций нет.

"Информируем, что в настоящее время НКЦБФР работает в штатном режиме. Просим журналистов не делать поспешных и необоснованных выводов", - указано в сообщении НКЦБФР

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что пока не располагают информацией относительно обысков в здании НКЦБФР.