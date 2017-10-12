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16:50 12.10.2017

Gucci отказывается от использования натурального меха

Gucci отказывается от использования натурального меха

Итальянский дом моды Gucci перестанет использовать натуральный мех, начиная с весенне-летней коллекции 2018 года, пишет The Independent.

"Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы по-прежнему будем стремиться к тому, чтобы делать все для улучшения ситуации с окружающей средой и животными", - заявил президент и главный исполнительный директор модного дома Марко Бизарри, выступая в Лондонском колледже моды.

Gucci больше не будет использовать никакие виды меха, в том числе норку, лисий и кроличий, а также каракуль.

По словам М.Бизарри, такое решение было принято, в том числе, благодаря креативному директору Gucci Алессандро Микеле, который начал работать в модном доме в 2015 году.

Кроме того, Gucci вступит во Всемирный альянс против использования меха, в котором состоит ряда международных организаций, выступающих за защиту прав животных.

Gucci уже не первый дом моды, который решил прекратить использование натурального меха. В марте прошлого года другой итальянский модный дом Armani также объявил об аналогичном шаге, присоединившись к уже отказавшимся от меха Stella McCartney, Calvin Klein, Ralph Lauren, Hugo Boss и Vivienne Westwood.

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Интерфакс-Украина
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