Полиция ищет взрывчатку в Харьковском хозсуде

Работники полиции Харькова проверяют информацию о минировании здания хозяйственного суда Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании заложена взрывчатка, поступила в Шевченковский отдела полиции города в 14.40. "Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении.