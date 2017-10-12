События

15:52 12.10.2017

В НАБУ сообщили о задержании фигуранта "газового дела Онищенко"

В НАБУ сообщили о задержании фигуранта "газового дела Онищенко"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в четверг вероятного участника преступной организации по хищению природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", который скрывался от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года.

В информации на официальном сайте НАБУ не сообщается фамилия задержанного и не указывается, может ли это быть народный депутат Александр Онищенко. В то же время, отмечается, что он находился в розыске 14 месяцев, то есть был объявлен в розыск в августе 2016 года, когда и сам А.Онищенко.

"Задержанный подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины. В частности, идет речь об участии в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенном в составе преступной организации; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательстве", - поясняется в сообщении.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Дело относительно восьми участников "газовой схемы" было направлено в Соломенский райсуд Киева 30 мая. Один из фигурантов дела о хищении газа "Укргазвыдобування" Валерий Постный был арестован, однако впоследствии суд отменил ему эту меру пресечения.

Сам А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

4 мая 2017 года стало известно, что Интерпол отказался объявлять в розыск А.Онищенко.

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